Обозреватель CNBC стал новым главным экономическим советником Трампа

Ларри Кадлоу предстоит работать над пересмотром торгового соглашения с Канадой и Мексикой.

Президент США Дональд Трамп назначил известного аналитика, телекомментатора, обозревателя канала CNBC Ларри Кадлоу своим новым главным экономическим советником.

Трамп объявил о назначении в четверг в твиттере . "Ларри Кадлоу станет моим новым главным экономическим советником, возглавив Совет по национальной экономике. Нашу страну ждет много лет огромных экономических и финансовых успехов, с низкими налогами, непревзойденными инновациями, справедливой торговлей и постоянно увеличивающейся рабочей силой!" - заявил он.

Как отмечает "Голос Америки", Кадлоу сменит на посту бывшего финансиста с Уолл-стрит Гэри Кона, который подал в отставку на прошлой неделе после возникновения разногласий с президентом по поводу торговой политики. Кон проиграл в споре среди советников Трампа в попытке убедить президента не вводить высокие пошлины на импорт стали и алюминия.

Кадлоу, неофициально выполнявший обязанности экономического советника Трампа в первый год его президентства, также выступал против введения 25-процентной пошлины на сталь и 10-процентной на алюминий. Однако Кадлоу также был советником Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, а затем вместе с министром финансов Стивом Мнучином работал над налоговой реформой, которую Трампу удалось провести через Конгресс в декабре.

Он уже был сотрудником Белого дома при президенте Рональде Рейгане, однако впоследствии работал в основном на телевидении.

Как ожидается, в Белом доме Кадлоу в первую очередь сосредоточит свое внимание на усилиях по пересмотру Североамериканского торгового соглашения (NAFTA) с Канадой и Мексикой.