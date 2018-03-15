РоSSийский суд постановил взыскать с КБ "Южное" миллиард рублей
Иск Минобороны РФ касался работ по продлению сроков ракет "Воевода".
Арбитражный суд Москвы 12 марта удовлетворил иск Минобороны РФ к украинскому конструкторскому бюро "Южное" о расторжении госконтракта от 29 августа 2003 года и взыскании 1,1 млрд рублей (около 19,2 млн долларов по курсу на 15 марта).
Как сообщает "Интерфакс", роSSийское министерство требовало взыскать с КБ "Южное" 915,6 млн рублей неустойки за невыполнение условий контракта, 183,6 млн рублей за оплаченные, но не выполненные работы и 3,2 млн рублей процентов.
Контракт предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ работ по продлению сроков эксплуатации стратегической ракеты шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").
Других подробностей нет, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля" подчиняется Государственному космическому агентству Украины и входит в топ-100 крупнейших госпредприятий Украины. Конструкторское бюро занимается разработкой ракетных комплексов и ракетно-космических систем, производством воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования.
Сейчас конструкторское бюро возглавляет Александр Дегтярев, он занимает должность генерального директора.
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Политика
15.03.2018 12:56