Суд по Крысину отложили из-за его неявки

Судья разрешила принудительный привод.

Дарницкий районный суд Киева снова отложил подготовительное заседание по делу против "титушек" Юрия Крысина и Сергея Чемеса.

Как сообщает корреспондент LB.ua, Крысин не пришел в суд, и судья Любовь Леонтюк приняла решение перенести заседание на 26 марта, а к Крысину применить принудительный привод. При этом его адвокаты утверждают, что их подзащитный был, но побоялся прийти в суд. Они просили закрытое судебное заседание и видеоконференцию в связи с угрозой жизни Крысина.

Возле Дарницкого суда дежурили представители националистических организаций "Национальные дружины" и "С14", перед началом заседания они провели марш против "титушек".

Напомним, Крысину и Чемесу инкриминируют пытки и похищение активистов Майдана 21 января и 18 февраля 2014 года. В деле трое потерпевших. Юрия Крысина обвиняют в ч. 4, 5 статьи 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Уголовного Кодекса, а Сергея Чемеса - в ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 УКУ. В деле несколько эпизодов - похищение человека и пытки возле станции метро "Бориспольская", хулиганские действия на улице Прорезной, хулиганские действия и Большой Житомирской, а так же препятствование проведению мирных акций.

Ранее Шевченковский суд установил, что 17 февраля 2014 года Крысин за крупное денежное вознаграждение собрал группу "титушек" для противодействия активистам Евромайдана. 18 февраля он со своей группой блокировали и избивали митингующих в районе Михайловской площади, вследствие чего погиб журналист Вячеслав Веремий. По этому эпизоду ранее судимому Крысину суд присудил 4 года условно (прокуратура просила 6 лет тюрьмы). Пока решение Шевченковского суда питаются обжаловать в Апелляционном – Дарницкий суд начинает рассмотрение нового дела против Крысина и его "коллеги" Сергея Чемеса.