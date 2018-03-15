Яков Смолий назначен главой НБУ

"Спасибо за доверие. Это большая честь и ответственность".

Верховная Рада 247 голосами "за" назначила председателем Национального банка Якова Смолия, который с прошлого года руководил им в статусе исполняющего обязанности. Смолий - 11-й глава НБУ.

"Спасибо за оказанное доверие. Это большая честь и ответственность принять Национальный банк Украины под руководство. Я принципиально подтверждаю курс реформ. Наша цель неизменна. Первое. Сохранение ценовой и финансовой стабильности. Второе. Содействие экономическому росту. Третье. Интеграция украинской финансовой системы в европейскую", - заявил Смолий в своем обращении к депутатам.

Смолий ставит перед собой шесть основных целей: замедление инфляции до 5% в год, здоровая банковская система, возобновление кредитования, эффективная модель регулирования финсектора, валютная либерализация, а также доступность и безопасность банковских услуг.

Яков Смолий работает заместителем главы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в связи с уходом Гонтаревой в отставку. В июне 2017 года Смолий в интервью LB.ua сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко внес его кандидатуру на должность главы НБУ.

Смолий родился 1 февраля 1961 года. Он закончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальности "Прикладная математика". В прошлом работал на руководящих должностях в управлении Национального банка в Тернопольской области, ОАО "Тернопольский радиозавод" Орион" и акционерном банке "Аваль".

Смолий также является одним из основателей банка "Престиж" (позднее - Эрсте Банк, Фидокомбанк).