Рада решила работать в четверг до рассмотрения всех кадровых вопросов

Поправки в УПК снова отложены.

Рада решила работать в четверг до рассмотрения всех кадровых вопросов
Фото: Макс Левин

Верховная Рада решила работать в четверг до рассмотрения всех кадровых назначений - главы Национального банка, главы Счетной палаты и уполномоченного Рады по правам человека.

За то, "чтобы утреннее продлить до завершения Национального банка, а вечернее - продлить до завершения уполномоченного и Счетной", как заявил спикер Андрей Парубий, проголосовали 230 народных депутатов.

Вопрос об отмене спорных поправок в Уголовный процессуальный кодекс рассматриваться в четверг, скорее всего, не будут, так как председатель парламента подчеркнул, что ставит предложение "без УПК". 13 марта Верховная Рада на пленарном заседании планировала рассмотреть законопроект №7547, которым предлагается отменить вступающие в силу 15 марта изменения УПК, но отложила рассмотрение. Ожидалось, что его проголосуют в четверг, 15 марта.

Напомним, что главой Национального банка планируют назначить Якова Смолия, Счетной палаты - Валерия Пацкана, а омбудсменом избрать Людмилу Денисову.


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