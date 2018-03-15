Савченко останется неприкосновенной еще минимум пять дней

"Выйдем ли мы на заседание в следующую среду, пока некорректно говорить. Слишком много если".

Верховная Рада не сможет снять неприкосновенность с Надежды Савченко еще минимум пять дней.

Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник.

"Представления на Савченко поступили в Раду, но в комитет еще не поступали. Как только комитет получит эти представления, по регламенту, у нас есть 20 дней для рассмотрения этого вопроса. У Надежды Савченко есть пять дней для дачи разъяснений после того, как она сама получит текст этих представлений. Она должна дать нам объяснения. На это у нее есть 5 дней. Комитет примет во внимание эти объяснения. И затем комитет в течение 20 дней должен вынести решение. А после вывода комитета Верховная Рада в течение семи дней должна рассмотреть этот вопрос в зале", — заявил он.

Пинзеник добавил, если сегодня комитет получит все представления от ГПУ на нардепа Савченко, затем после получения всех документов, для неё начинается пятидневный отсчет времени.

"Она должна нам предоставить объяснения. Мы его рассмотрим и в промежутке 20 дней вынесем решение. Когда это может быть, пока сложно прогнозировать. Выйдем ли мы на заседание в следующую среду, пока некорректно говорить. Слишком много «если». Мы будем действовать в соответствии с регламентом. И в рамках 20 дней в любом случае рассмотрим вопрос по Савченко", — заверил он.

По его словам, даже если сегодня Савченко покинет Украину и не предоставит объяснения в течение пяти дней, комитет вынесет решение в 20-дневный срок.

Напомним, утром 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

После этого она открыто призвала к военному перевороту.