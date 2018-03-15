ГПУ внесла в Раду представления на Савченко

Луценко просит снять неприкосновенность и разрешить арест депутата.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По данным нардепа Антона Геращенко, Савченко подозревается в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Савченко сейчас находится на допросе в СБУ .

Ранее в четверг Луценко заявил, что Савченко планировала устроить взрывы в правительственной ложе парламента, минометами обстрелять зал заседаний и потом из автоматов добивать выживших.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала распоряжения о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил генеральный прокурор.

Надежда Савченко - бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. В июне 2014 года попала в плен к боевикам в Луганской области, откуда ее вывезли в РоSSию, где обвинили в причастности к гибели роSSийских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В марте 2016 года роSSийский суд приговорил ее к 22 годам колонии, но уже в мае Савченко была обменена на роSSийских разведчиков Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Еще находясь за решеткой в РоSSии, Савченко была избрана в Верховную Раду, будучи первым номером списка "Батькивщины", и получила звание Героя Украины.

14 марта 2018 года стало известно, что она является фигурантом дела Владимира Рубана, задержанного во время перевозки оружия из ОРДО. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.