В Конституционном Суде избрали заместителя Шевчука
Избрали судью, назначенного в 2013 году.
Судьи Конституционного Суда избрали заместителем главы КС Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Тупицкий назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года.
С 1993 года работал судьей Куйбышевского районного суда города Донецка, а с 2002 года возглавлял этот суд. Кроме того, работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.
Напомним, главой Конституционного Суда избран Станислав Шевчук. Он был назначен судьей КС в 2014 году.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.03.2018 09:06