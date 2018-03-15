В Конституционном Суде избрали заместителя Шевчука

Избрали судью, назначенного в 2013 году.

В Конституционном Суде избрали заместителя Шевчука
Александр Тупицкий
Фото: zib.com.ua

Судьи Конституционного Суда избрали заместителем главы КС Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Тупицкий назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года.

С 1993 года работал судьей Куйбышевского районного суда города Донецка, а с 2002 года возглавлял этот суд. Кроме того, работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

Напомним, главой Конституционного Суда избран Станислав Шевчук. Он был назначен судьей КС в 2014 году.


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