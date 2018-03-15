Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности

Депутата лишили доступа к гостайне.

Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада исключила нардепа Надежду Савченко из своего комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

За такое решение проголосовали 261 депутат.

"Ее единственное вменяемое заявление, по моему мнению, - это просьба не дать ей скурвиться. Но после этого последовательная позиция по объявлению тезисов Кремля, будоражение общества привело к тому, что комитет по нацбезопасности перестал восприниматься серьезным органом", - сказал перед голосованием докладчик соответствующего проекта постановления Андрей Тетерук ("Народный фронт").

Как член комитета Савченко имела доступ к государственной тайне.

Исключить депутата из своего состава комитет рекомендовал еще год назад, после того как Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, в четверг генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала устроить взрывы в правительственной ложе парламента, минометами обстрелять зал заседаний и потом из автоматов добивать выживших.


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