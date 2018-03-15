Савченко: Рубан переправлял оружие для спецопераций ВСУ

"Чтобы не попасть в плен, необходимо с врагом воевать его оружием".

Савченко: Рубан переправлял оружие для спецопераций ВСУ
Фото: Сергей Нужненко

Народный депутат Надежда Савченко изложила свою версию того, зачем руководитель центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан переправлял оружие из "ДНР".

Об этом она сказала на брифинге у здания СБУ.

"Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи Вооруженным силам, СБУ и спецслужбам [...] Очень часто наши ребята работают в глубоком тылу. Чтобы не попасть в плен, необходимо с врагом воевать его оружием", - отметила Савченко.

8 марта руководитель центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия.

9 марта Владимиру Рубану было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.


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