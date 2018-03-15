Луценко: Савченко планировала расстрелы в Верховной Раде

"Надежда Савченко лично планировала и давала распоряжения о том, как провести теракт".

Луценко: Савченко планировала расстрелы в Верховной Раде
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко планировала устроить взрывы в правительственной ложе парламента, минометами обстрелять зал заседаний и потом из автоматов добивать выживших.

Об этом он заявил с трибуны парламента в четверг.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала распоряжения о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил генеральный прокурор.

Он сообщил, что уже сегодня он внесет в парламент представления о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте.

Надежда Савченко - бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. В июне 2014 года попала в плен к боевикам в Луганской области, откуда ее вывезли в РоSSию, где обвинили в причастности к гибели роSSийских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В марте 2016 года роSSийский суд приговорил ее к 22 годам колонии, но уже в мае Савченко была обменена на роSSийских разведчиков Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Еще находясь за решеткой в РоSSии, Савченко была избрана в Верховную Раду, будучи первым номером списка "Батькивщины", и получила звание Героя Украины.

14 марта 2018 года стало известно, что она является фигурантом дела Владимира Рубана, задержанного во время перевозке оружия из ОРДО. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.


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