Савченко: Парубий завел снайперов в гостиницу "Украина"

Депутат также заявила, что Луценко обещал протестующим оружие.

Савченко: Парубий завел снайперов в гостиницу "Украина"
Фото: стоп-кадр с трансляции

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что якобы видела, как в феврале 2014 года руководитель "Самообороны" Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" на Майдане Независимости.

"[Руководителю следственной группы по делам Майдана Сергею] Горбатюку не дают работать. Лично я давала ему показания о том, что [Юрий] Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. Эти люди есть в парламенте. Я видела, как [Андрей] Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина", - сказала Савченко на брифинге у здания СБУ.

Миф о неких снайперах, которые стреляли и в протестующих, и в силовиков, чтобы развязать кровопролитие на Майдане, - ключевой в роSSийской пропаганде о событиях Революции Достоинства.


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