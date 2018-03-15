Украина опустилась на 138-е место в мировом рейтинге счастья

Самые счастливые - жители скандинавских стран.

Украина заняла 138-е место среди 156 стран по уровню счастья, говорится во Всемирном докладе о счастье подразделения ООН по поиску решений стабильного развития.

Авторы опубликованного в среду отчета отталкивались от таких критериев, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция. Индекс уровня счастья в разных странах, который рассчитывается для определения их места в рейтинге, складывается из ряда экономических показателей – уровня безработицы, инфляции, уровня ВВП и миграции, которые влияют на то, насколько комфортно людям жить в своей стране.

Украинцы, по подсчетам составителей нынешнего рейтинга, который охватывает 2015-2017 годы, стали чувствовать себя менее счастливыми, опустившись на 138-е место с 132-го, которое Украина занимала в прошлогоднем рейтинге за 2014-2016 годы. На уровень счастья украинцев повлияли такие факторы, как доходы, ощущение свободы и доверия, продолжительность жизни, социальная защита и щедрость.

Украина заняла место между Суданом и Того. Молдова, вторая беднейшая в Европе страна, на 67-м месте, Грузия заняла 128-е место, а РоSSия и Казахстан оказались 59-й и 60-й в рейтинге. Из постсоветских государств самое высокое место - 44-е - занял Узбекистан.

Самый высокий индекс счастья у Финляндии. На втором месте Норвегия, третьем – Дания. Далее идут Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Замыкают рейтинг в основном африканские государства – Южный Судан, Центрально-Африканская Республика и Бурунди.

Отчеты о "мировом счастье" готовятся ежегодно к Международному для счастья, который отмечается 20 марта.

Отчет 2018 года был обнародован 14 марта на торжественной церемонии в Папской академии наук в Ватикане. На следующей неделе, 20 марта, по случаю Международного дня счастья презентация этого отчета состоится в Организации Объединенных Наций.