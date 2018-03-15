В больнице умер раненый на Донбассе боец "Азова"

20-летний Марк Гудзовский из Днепра был ранен снайпером в голову.

В больнице умер раненый на Донбассе боец "Азова"
Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

14 марта в больнице от смертельного ранения скончался 20-летний боец полка "Азов" Марк "Упрямый" Гудзовский из Днепра, сообщается в фейсбуке политического крыла "Азова" партии "Национальный корпус".

Ранее главный врач днепровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в фейсбуке сообщил, что 12 марта в медицинское учреждение были доставлены двое бойцов, один из них, 20-летний Марк, раненый вблизи Водяного снайпером в голову, находился в крайне тяжелом состоянии.


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