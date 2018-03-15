В Польше раскрыли убийство экс-премьера 26-летней давности

Двое задержанных признали вину.

В Польше раскрыли убийство экс-премьера 26-летней давности
Петр Ярошевич

Центральное следственное бюро полиции в Кракове задержало подозреваемых в убийстве экс-премьера Польши Петра Ярошевича и его супруги Алиции.

Об этом сообщает "Радио Польша".

Двое задержанных связаны с т.н. бандой каратистов, третий находится в краковском СИЗО в связи со следствием по другому делу. Двое признали вину, третий отказался давать показания.

Над делом об убийстве 1992 года работала специальная полицейская группа "Архив Х".

Напомним, что экс-премьер Польши Петр Ярошевич и его супруга Алиция были убиты 1 сентября 1992 года в варшавском Анине. Через два года были осуждены четверо мужчин, которые не признали свою вину. В 1998 году с них сняли обвинения в связи с отсутствием доказательств.

Ярошевич был премьер-министром Польши с 1970 по 1980 год.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
Блок рекламы


Похожие новости
Ежегодный форум "Украина-Европа" начал работу в ПольшеЕжегодный форум "Украина-Европа" начал работу в Польше
В Польше впервые подали в суд по закону об Институте нацпамятиВ Польше впервые подали в суд по закону об Институте нацпамяти
Порошенко помиловал женщину, пожизненно осужденную за двойное убийствоПорошенко помиловал женщину, пожизненно осужденную за двойное убийство
США выдвинули Польше ультиматум из-за закона об Институте нацпамяти, - СМИСША выдвинули Польше ультиматум из-за закона об Институте нацпамяти, - СМИ
Порошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествоватьПорошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествовать
В Польше задержали подозреваемых в поджоге ужгородского офиса союза венгровВ Польше задержали подозреваемых в поджоге ужгородского офиса союза венгров
В Польше на военном полигоне нашли тела двух человекВ Польше на военном полигоне нашли тела двух человек
ГПУ: разыскиваемый за убийство милиционеров на Майдане не сядет в тюрьмуГПУ: разыскиваемый за убийство милиционеров на Майдане не сядет в тюрьму
Вятрович заявил о 15 актах вандализма на украинских местах памяти в Польше за три годаВятрович заявил о 15 актах вандализма на украинских местах памяти в Польше за три года
В Польше разочарованы переговорами вице-премьеров Глинского и РозенкоВ Польше разочарованы переговорами вице-премьеров Глинского и Розенко
Последние новости
Подгружаем последние новости