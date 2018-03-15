В Польше раскрыли убийство экс-премьера 26-летней давности

Двое задержанных признали вину.

Центральное следственное бюро полиции в Кракове задержало подозреваемых в убийстве экс-премьера Польши Петра Ярошевича и его супруги Алиции.

Об этом сообщает "Радио Польша ".

Двое задержанных связаны с т.н. бандой каратистов, третий находится в краковском СИЗО в связи со следствием по другому делу. Двое признали вину, третий отказался давать показания.

Над делом об убийстве 1992 года работала специальная полицейская группа "Архив Х".

Напомним, что экс-премьер Польши Петр Ярошевич и его супруга Алиция были убиты 1 сентября 1992 года в варшавском Анине. Через два года были осуждены четверо мужчин, которые не признали свою вину. В 1998 году с них сняли обвинения в связи с отсутствием доказательств.