В Польше раскрыли убийство экс-премьера 26-летней давности
Двое задержанных признали вину.
Центральное следственное бюро полиции в Кракове задержало подозреваемых в убийстве экс-премьера Польши Петра Ярошевича и его супруги Алиции.
Об этом сообщает "Радио Польша".
Двое задержанных связаны с т.н. бандой каратистов, третий находится в краковском СИЗО в связи со следствием по другому делу. Двое признали вину, третий отказался давать показания.
Над делом об убийстве 1992 года работала специальная полицейская группа "Архив Х".
Напомним, что экс-премьер Польши Петр Ярошевич и его супруга Алиция были убиты 1 сентября 1992 года в варшавском Анине. Через два года были осуждены четверо мужчин, которые не признали свою вину. В 1998 году с них сняли обвинения в связи с отсутствием доказательств.
Ярошевич был премьер-министром Польши с 1970 по 1980 год.
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