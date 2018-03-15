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Мэй: Совет НАТО соберется из-за использования Россией химического оружия 15 марта состоится заседание совета Североатлантического альянса (НАТО), посвященное незаконному использованию Россией химического оружия. Об этом в ходе выступления в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters. «В четверг, 15 марта, состоится заседание совета НАТО. Оно будет посвящено незаконному использованию Россией химического оружия и незаконной программе его разработки», — заявила Мэй. Источник: Эспрессо

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