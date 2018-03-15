Венгрия призывает своих граждан не ездить в Хуст и Ужгород
Генконсульство Венгрии в Ужгороде попросило своих граждан на период 16-18 марта воздержаться от поездок в Закарпатскую область Украины во избежание возможных провокаций.
Об этом говорится в сообщении на сайте генконсульства.
Венгерские дипломаты говорят о «сложной политической и общественной ситуации» в Закарпатской области и просят своих граждан воздержаться, в частности, от поездок в Хуст и Ужгород.
15 марта на Закарпатье будут праздновать 79-ю годовщину провозглашения Карпатской Украины.
В частности, 17 марта в Ужгороде должен пройти марш правых организаций. Организатор акции — националистическое движение Карпатська Січ. Об этом говорится в анонсе на странице движения в Facebook. Согласно тексту анонса, в марше примут участие Правый сектор и Тризуб имени Степана Бандеры.
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15.03.2018 07:36