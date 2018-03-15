Савченко вернулась в Украину

Нардеп прибыла в Украину рейсом из Мюнхена

Савченко вернулась в Украину
Фото: стоп-кадр видео

Народный депутат Надежда Савченко вернулась в Украину, передает "112 Украина".

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – заявила Савченко в аэропорту "Борисполь".

На вопрос, была ли она в РоSSии и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прилетела. Выяснилось, что в Савченко прибыла в Украину рейсом из Мюнхена.

От дальнейших комментариев депутат отказалась.

Напомним, что Надежда Савченко проходит свидетелем по делу Владимира Рубана. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если она не явится на допрос 15 марта, он внесет представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте.

По данным Луценко, Савченко находилась в Испании.


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