Климкин призвал лишить РоSSию права проведения Чемпионата мира по футболу

"Проведение его в РоSSии не объединит народы мира, а лишь обогатит РоSSию".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал все нации бойкотировать Чемпионат мира по футболу в РоSSии.

Об этом говорится в заявлении Климкина по поводу возможной причастности РоSSии к отравлению в Великобритании экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля.

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил РоSSию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится следующим летом. РоSSия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы РоSSию лишили права проведения этого мероприятия", - говорится в заявлении.

Глава украинского МИД призвал все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат.

"Проведение его в РоSSии не объединит народы мира, а лишь обогатит РоSSию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает", - считает Климкин.

Ранее сообщалось, что из-за отравления Скрипаля британские политики могут не приехать на ЧМ-2018 в РоSSию.