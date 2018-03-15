Премьер Словакии готов уйти в отставку из-за убийства журналиста

Условием отставки Фицо назвал предоставление его партии Smer право выбрать следующего лидера правительства.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку после первого в стране убийства журналиста, которое произошло в конце февраля.

Об этом сообщает Reuters.

"Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил в среду, что он готов уйти в отставку и назначить преемника, если президент страны согласится предоставить его партии Smer право выбрать следующего лидера правительства", - говорится в сообщении.

Накануне парламент страны принял решении о голосование о вотуме недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо.

В конце февраля в Словакии впервые в истории страны произошло убийство журналиста - в своем доме в небольшом населенном пункте Велка Мача был застрелен журналист Ян Кучак. Он занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией. Вместе с ним была убита его невеста Марина Куснирова.

После убийства Кучака в стране разгорелся политический кризис. В отставку подал министр культуры Марек Мадарик, также свои посты покинули помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава секретариата Совета безопасности Вилиам Ясань, упоминавшиеся в расследовании Кучака.

12 марта объявил об отставке министр внутренних дел и заместитель главы правительства Словакии Роберт Калиняк.