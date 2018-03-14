Сын Януковича уволил себя с поста главы набсовета донецкого холдинга

Вместо возглавлявшего компанию с апреля 2014 года Альберта Волобуева новым директором назначен Виктор Житник.

Сын Януковича уволил себя с поста главы набсовета донецкого холдинга
Фото: vidomosti-ua.com

Владелец группы компании "МАКО" Александр Янукович уволил себя с должности главы наблюдательного совета ЧАО "МАКО Холдинг" (Донецк) – холдинговой компании группы – в связи с ликвидацией набсовета. Такое решение Янукович, как владелец 100% акций, принял 13 марта, передает Интерфакс-Украина.

Он также сменил генерального директора "МАКО Холдинг". Вместо возглавлявшего компанию с апреля 2014 года Альберта Волобуева новым директором на трехлетний срок назначен Виктор Житник, который до этого был директором других предприятий группы.

В "МАКО" на конец 2012 года входили 18 предприятий в Украине (в т.ч. ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР, Киев); ЧАО "КБК"; ЧАО "Комплекс «Дружба"; ЧАО "Эдельвейс" и ЧАО "Маринсервис", все – Донецк), Голландии и Швейцарии.

Среди основных направлений бизнеса - девелопмент и строительство, финансовый сектор, угольная промышленность. Собственником 100% акций ГК "МАКО" является Янукович.

Министерство внутренних дел Украины 18 апреля 2014 года сообщило, что Янукович, который исчез из поля зрения правоохранителей 23 февраля 2014 года в Киеве, объявлен в розыск СБУ на основании постановления суда о задержании с целью привода. По данным МВД, Янукович обвиняется по ч.2 ст.366 (служебный подлог с причинением тяжких последствий) УК Украины.


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