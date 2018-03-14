Великобритания вышлет 23 роSSийских дипломата

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Лондон требует высылки из Великобритании 23 роSSийских дипломатов.

Об этом в ходе выступления в парламенте объявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Она уточнила, что сотрудникам дипмиссии на сборы дается неделя. По словам Мэй, такие меры на долгие годы подорвут деятельность роSSийской разведки в Соединенном Королевстве.

Темой выступления британского премьера являются возможные меры, которые Великобритания может применить к РоSSии в связи с отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон считает, что за покушением на него стоит Москва. РоSSийское руководство отвергает все обвинения.


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