Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля

СБ ООН

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Медуза.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Тереза Мэй 12 марта заявила, что к покушению на Скрипаля, вероятно, причастна РоSSия, и потребовала объяснений.

МИД РФ заявил о непричастности РоSSии к отравлению бывшего офицера ГРУ, отказался выполнять требования Лондона и пожаловался на то, что РоSSии не предоставили материалы дела.

Тереза Мэй обещала, что если РоSSия не предоставит объяснений, 14 марта британское правительство объявит об ответных мерах.


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