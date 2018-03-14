В городе Чернобыль открыли музей

Посетителям покажут "историю превращения зоны отчуждения в зону внедрения новейших технологий".

Фото: http://dazv.gov.ua
Фото: http://dazv.gov.ua
Фото: http://dazv.gov.ua
Фото: http://dazv.gov.ua
С 15 марта все посетители зоны отчуждения смогут посетить музей "Зірка Полин" в городе Чернобыль.

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Помещение музея было отреставрировано еще в 2011 году (до аварии там работал кинотеатр "Украина"), но последние семь лет оно не эксплуатировалось.

"Здесь собраны фотографии, на которых можно проследить историю превращения зоны отчуждения с места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию "под открытым небом". Кроме того, на территории музея будут постоянно демонстрироваться уникальные кадры из самых популярных для посещения мест: городов Чернобыль и Припять, градирен и объекта "Дуга", - сказано в сообщении.

Ознакомиться с порядком посещения зоны отчуждения и маршрутами можно по ссылке.


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