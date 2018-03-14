МИД фюрера РФ счел речь Терезы Мэй "грубой провокацией"

РоSSия пообещала меры в ответ.

МИД РФ счел речь Терезы Мэй "грубой провокацией"
Фото: tvc.ru

Министерство иностранных дел РоSSии расценивает объявленные Лондоном меры в отношении Москвы в связи с "делом Скрипаля" как "беспрецедентно грубую провокацию".

"Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте 14 марта о мерах "наказания" РоSSии под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте роSSийского МИД.

Утверждается, что британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироSSийскую кампанию", пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией", - заявили в МИД РФ.

Ответ РоSSии на примененные Лондоном ограничительные меры против Москвы не заставит себя ждать, добавил там.

Напомним, в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах, которые Лондон примет в отношении РоSSии в связи с "делом Скрипаля". В частности, она заявила, что из страны будут высланы 23 роSSийских дипломата. По словам Мэй, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование Мэй в течение суток объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в РоSSии, оказалось в Британиию

12 марта, выступая в парламенте, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в РоSSии. По ее словам, этим веществом является нервно-паралитический агент, принадлежащий к группе "Новичок".


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