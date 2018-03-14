Экс-главе "Госэкоинвеста" сообщено о подозрении в краже "киотских денег"

Сумма нанесенного ущерба - 11,2 млн грн.

Экс-главе "Госэкоинвеста" сообщено о подозрении в краже "киотских денег"

Бывший руководитель госпредприятия "Госэкоинвест" и директора двух коммерческих структур оповещены о подозрении в незаконном завладении более 11 млн грн, выделенных в рамках Киотского протокола.

Как сообщил департамент защиты экономики Национальной полиции Украины в среду, сотрудники этого департамента и Генеральной прокуратуры разоблачили преступную схему хищения средств государственного бюджета и лиц, которые ее организовали. Так, в 2012-2014 годах должностные лица госпредприятия проводили тендерные процедуры по проведению работ по утеплению объектов социальной сферы в рамках Киотского протокола.

Затем были заключены соответствующие договоры с рядом коммерческих структур, а после выполнения необходимых работ должностные лица ГП "Госэкоинвест" и руководители обществ подписали соглашение о завершении проектов и проведении всех расчетов.

Как установило следствие, сведения об объеме и стоимости выполненных работ не соответствуют фактическим данным, и злоумышленники завладели средствами госбюджета, выделенными Украине в рамках Киотского протокола.

Группе лиц, причастных к совершению преступления, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, в частности, бывшему руководителю ГП "Госэкоинвест" и директорам еще двух коммерческих структур.

"Сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 млн грн", - сказано в сообщении.

Оперативники и следователи проводят мероприятия по возмещению государству причиненного убытка.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Украина продает квоты на выбросы углекислого газа другим странам, если сама их не использует. Условия регулируются Конвенцией ООН об изменении климата (Киотский протокол).


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