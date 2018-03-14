В Украине определен возраст полового совершеннолетия

Парламент Украины принял закон, устанавливающий четкий возраст полового совершеннолетия, с которого гражданин может осознанно вступать в сексуальные отношения.

Новость передает Час Пик со ссылкой на «Правительственный курьер».

В соответствии с законом, уголовно наказуемыми будут любые действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, независимо от того, давал ли несовершеннолетний согласие на такой контакт.

При этом интимные контакты подростков между собой не будут криминализироваться: к уголовной ответственности будут привлекаться только совершеннолетние лица, т.е. достигшие 18-летнего возраста. За секс с подростками младше 16 лет им грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Те же деяния, совершенные близкими родственниками, опекунами несовершеннолетнего, или приведшие к серьезному нарушению здоровья, караются тюремным заключением от 5 до 8 лет с возможным запретом занимать определенные должности или осуществлять определенный вид деятельности сроком до 3 лет.