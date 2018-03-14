В Украине определен возраст полового совершеннолетия
Парламент Украины принял закон, устанавливающий четкий возраст полового совершеннолетия, с которого гражданин может осознанно вступать в сексуальные отношения.
Новость передает Час Пик со ссылкой на «Правительственный курьер».
В соответствии с законом, уголовно наказуемыми будут любые действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, независимо от того, давал ли несовершеннолетний согласие на такой контакт.
При этом интимные контакты подростков между собой не будут криминализироваться: к уголовной ответственности будут привлекаться только совершеннолетние лица, т.е. достигшие 18-летнего возраста. За секс с подростками младше 16 лет им грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
Те же деяния, совершенные близкими родственниками, опекунами несовершеннолетнего, или приведшие к серьезному нарушению здоровья, караются тюремным заключением от 5 до 8 лет с возможным запретом занимать определенные должности или осуществлять определенный вид деятельности сроком до 3 лет.
Принятый закон призван привести законодательство Украины к международным стандартам, в частности Конвенциям ООН и Совета Европы о правах детей и их защите от сексуального насилия.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.03.2018 15:51