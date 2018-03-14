ГПУ готовит представления еще на двух нардепов

Речь может идти об Александре Пономареве и Денисе Дзензерском.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в ближайшее время в Верховную Раду будут поданы минимум два представления на снятие депутатской неприкосновенности.

"Учитывая высокую степень готовности материалов, могу сказать, что мы на финальной стадии подготовки представления в деле одного из народных депутатов, который препятствовал журналистской деятельности в стенах Верховной Рады", - сказал Луценко журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

При этом генпрокурор не уточнил имя парламентария.

Стоит отметить, что в феврале нардеп Александр Пономарев ("Воля народа") в кулуарах парламента отобрал телефоны у двух журналистов. Столичная прокуратура в связи с этим возбудила уголовное производство по статье "Препятствование журналистской деятельности". Гнев депутата вызвали вопросы о причастности к вредительству в армии, по которому с июля прошлого года расследует дело СБУ .

Также Луценко заявил: "В пятницу у меня состоится совещание с коллегами из НАБУ и САП, которые, вероятно, будут подавать мне на подпись материалы относительно незаконного обогащения одного из народных депутатов".

Вероятно, речь идет о депутате Денисе Дзензерском ("Народный фронт"), САП вносила генпрокурору на согласование представление в отношении его еще в июле прошлого года.

Напомним, ранее в среду Луценко заявил, что в случае неявки внефракционного народного депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с нее.

После этого Савченко анонсировала возвращение в Украину.