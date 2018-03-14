Савченко анонсировала возвращение в Украину

Она собирается прийти в киевский главк СБУ 15 марта.

Савченко анонсировала возвращение в Украину
Фото: Сергей Нужненко

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко анонсировала возвращение в Украину.

В фейсбуке Савченко говорится, что в четверг в 10:30 она собирается дать брифинг для прессы по адресу Аскольдов переулок, 3а. Там находится главное управление СБУ в Киеве, следователь которого вызвал ее для допроса.

Напомним, что Надежда Савченко проходит свидетелем по делу Владимира Рубана. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если она не явится на допрос 15 марта, он внесет представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте.

По данным Луценко, сейчас Савченко находится в Испании.

9 марта руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"Вице-премьер Болгарии назвал Кирилла "агентом КГБ и сигаретным митрополитом"
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Собчак попала в базу "Миротворца"Собчак попала в базу "Миротворца"
Блок рекламы


Похожие новости
Луценко: Савченко грозит снятие неприкосновенностиЛуценко: Савченко грозит снятие неприкосновенности
Кабмин планирует изменить правила оформления виз для въезда в УкраинуКабмин планирует изменить правила оформления виз для въезда в Украину
В марте 2014 РоSSия собиралась начать полномасштабное наступление на Украину - ТурчиновВ марте 2014 РоSSия собиралась начать полномасштабное наступление на Украину - Турчинов
ПророSSийскому террористу, устроившему взрыв в одесской Аркадии, дали 7 лет и отпустили по "закону Савченко"ПророSSийскому террористу, устроившему взрыв в одесской Аркадии, дали 7 лет и отпустили по "закону Савченко"
Надежду Савченко уличили во лжи о ее местонахожденииНадежду Савченко уличили во лжи о ее местонахождении
Глава МИД Франции посетит Украину 23 мартаГлава МИД Франции посетит Украину 23 марта
Савченко не вернется в Украину до 16 мартаСавченко не вернется в Украину до 16 марта
У Савченко говорят, что она не получала от СБУ приглашения на допросУ Савченко говорят, что она не получала от СБУ приглашения на допрос
СБУ подтвердила передачу повесток Савченко на допрос в аппарат РадыСБУ подтвердила передачу повесток Савченко на допрос в аппарат Рады
Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ
Последние новости
Подгружаем последние новости