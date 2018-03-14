Она собирается прийти в киевский главк СБУ 15 марта.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко анонсировала возвращение в Украину.

В фейсбуке Савченко говорится, что в четверг в 10:30 она собирается дать брифинг для прессы по адресу Аскольдов переулок, 3а. Там находится главное управление СБУ в Киеве , следователь которого вызвал ее для допроса.

Напомним, что Надежда Савченко проходит свидетелем по делу Владимира Рубана. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что если она не явится на допрос 15 марта, он внесет представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте.

По данным Луценко, сейчас Савченко находится в Испании .

9 марта руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.