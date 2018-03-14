Украина освоила производство снарядов калибра 152 мм

Он предназначен для пушек "Гиацинт".

Украина освоила производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Об этом сообщается на сайте концерна "Укроборонпром" по итогам огневых испытаний этих боеприпасов.

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт".

В производстве снаряда задействованы ГАХК "Артем", а также другие предприятия концерна "Укроборонпром", специализирующиеся на создании инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.

Напомним, в июле 2017 года на СНБО было принято решение построить в Украине завод по производству боеприпасов. На реализацию этой задачи запланировано выделить 1 млрд 400 млн гривен.

В ноябре 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов Украина планирует организовать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов.


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