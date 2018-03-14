МИД подготовил предложения о денонсации договора о дружбе с РФ

Предложения предназначены для президента Украины.

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с РоSSийской Федерацией.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией ", - написала народный депутат Светлана Залищук в фейсбуке.

Она также отметила, что министр на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, сообщил, что решение остается за главой государства.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РоSSийской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2016 году представители МИДа говорили, что большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РоSSийской Федерацией не денонсируют, поскольку он является доказательством в судах против РоSSии.