МИД подготовил предложения о денонсации договора о дружбе с РФ
Предложения предназначены для президента Украины.
Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с РоSSийской Федерацией.
"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написала народный депутат Светлана Залищук в фейсбуке.
Она также отметила, что министр на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, сообщил, что решение остается за главой государства.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РоSSийской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
В 2016 году представители МИДа говорили, что большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РоSSийской Федерацией не денонсируют, поскольку он является доказательством в судах против РоSSии.
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Политика
14.03.2018 15:51