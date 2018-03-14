Трамп готовит новые увольнения высокопоставленных чиновников - CNN
Американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время может уволить советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и главу аппарата Белого дома Джона Келли.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, передает
Среди кандидатур на замену Макмастера рассматривают Джона Болтона, бывшего посла США в ООН, исполнительного директора компании Oracle Сафру Кац, директора агентства национальной безопасности адмирала Майкла Роджерса и вице-президента Ford Motors, который работал в администрации при президентстве Буша, Стивена Бигуна.
Сообщается, что Болтон встречался лично с президентом несколько раз, в том числе во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе.
Кроме того, по данным двух источников, у Трампа растет раздражение по отношению к министру по делам ветеранов Давиду Шулкину, которого он также планирует отстранить от должности.
Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майком Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.
Комитет Сената США по иностранным делам в апреле рассмотрит кандидатуру Помпео.
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