Глава Нацсовета по ТВ предложил разрешить фильм "Ирония судьбы"

Юрий Артеменко считает, что закон нужно менять.

Глава Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко считает, что автоматический запрет в Украине фильмов, если в них играют актеры, внесенные Министерством культуры в "черный список", неоправдан.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"Проблема с так называемыми "чёрными списками" существует у нас давно - из-за того, что человек внесён в "чёрный список", у нас запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но сам фильм не несёт пропаганду и имеет международное признание. Однако чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу", - напомнил он.

В качестве примеров Артеменко назвал фильмы "Жизнь Пи" и "Ирония судьбы".

"Жизнь Пи" - победитель "Оскара", фильм, получивший множество премий. Но Жерар Депардье, как по мне, алкоголик, который то в РоSSии, то не в РоSSии. Это черт знает что! Возможно, у человека что-то с возрастом или ещё что-то с состоянием души. Он попадает в этот список, поскольку он неправильно выразился относительно Украины. В фильме "Жизнь Пи" он играет две минуты, он там замаскирован под афроамериканца, чёрного. Его там вообще никто не узнает. Но по формальному признаку этот фильм запрещён у нас к показу. Аналогичная ситуация с "Ирония судьбы", где играет Талызина, подписавшая обращение по Крыму. Хотя не факт, подписала она его или ее просто использовали. Но там же играет Ахеджакова, которая рвала сердце за Украину. Фильм не несёт политических моментов, но мы его запретили из-за этого же принципа", - напомнил он.

Артеменко считает, что действующий закон должен быть изменён.

"Личностям нужно запрещать въезд в Украину, нужно возбуждать в отношении них уголовные дела, сажать в тюрьмы. А фильмы оценивать с точки зрения, несут они угрозу Украине или нет. Это большая дискуссия. Закон нужно модернизировать", - подытожил он.

Напомним, законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" внесены изменения в закон "О кинематографии", которыми предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Перечень таких лиц составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сейчас в этом "черном списке" 131 человек.

В январе Нацсовет по ТВ назначил внеплановые проверки телеканалов "Интер" и СТБ за показ советских фильмов с участием актеров, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Эти телеканалы, в частности, показали фильм "Ирония судьбы".