Глава Нацсовета: роSSийской пропаганде в кабельных сетях положен конец

Артеменко выступил с отчетом в профильном комитете Рады.

Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко заявил, что роSSийской пропаганде в Украине положен конец.

"За предыдущие годы мы провели тотальную проверку иностранных программ на предмет выполнения норм украинского законодательства. Нами была остановлена ретрансляция 80 иностранных программ. То есть, был такой вал, что уже в 2017 году из перечня разрешённых к ретрансляции программ было изъято только 4 иностранных вещателя: 2 из них зарегистрированы в РФ и по одному — в Латвии и Эстонии. Таким образом, мы положили конец распространению в украинских кабельных сетях информации иностранных каналов, направленных на дискредитацию Украины", — заявил он на заседании комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, передает корреспондент LB.ua.

С его слов, за прошлый год в областях Украины были зафиксированы 5 случаев ретрансляции провайдерами программной услуги иностранных вещателей, которые не разрешены для рентрансляции. За эти нарушения на лицензиатов были наложены штрафы в размере 25% от суммы лицензионного сбора. Вместе с местными органами правопорядка были проверены более 3000 общественных мест и в 9 из них была выявлена, а затем остановлена трансляция запрещенных иностранных программ. Список запрещенных программ за прошлый год увеличился на 19 телепрограмм. И на конец 2017 года в него уже включены 170 программ, пребывающих под юрисдикцией 22 стран.

"Нацсовет системно отслеживает случаи распространения электронными СМИ запрещённых программ и передач. В 2017 году в результате этих нарушений регулятор остановил действие лицензий для ТРК «Дивосвіт» с позывными «Вести.Радио», группы радиокомпании «Украинского медиахолдинга»", — подчеркнул он.

Он заверил, что на постоянной основе продолжается работа относительно запрета показа фильмов и сериалов производства страны-агрессора и тех, что пропагандируют коммунистическую идеологию. В Государственное агентство были направлены запросы относительно 95 фильмов, которые транслировали телеканалы "Украина", "Интер", ICTV, "НТН", "СТБ", "1+1".

"В 2017 году по нашему представлению аннулированы прокатные права демонстрации на территории Украины 8 фильмов. А в целом, начиная с 4 июня 2015 года по 31 октября 2017 года, Госкино аннулировало прокат для 648 фильмов", — сказал Артеменко.

В свою очередь, глава комитета ВР Виктория Сюмар отметила, что такие результаты обеспечены законодательными изменениями в части защиты национального вещания. "В условиях продолжения гибридной войны против нас такая защита в информационном плане крайне важна", — полагает Сюмар.

В целом Комитет ВР по вопросам свободы слова принял во внимание отчет Нацсовета за 2017 год.