Украина получит макрофинансовую помощь от ЕС не ранее осени

Ключевое условие - запуск автоматической верификации электронных деклараций.

Новая программа Евросоюза по макроэкономической помощи Украине на сумму 1 миллиард евро должна быть утверждена осенью, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Европейская комиссия инициировала новую программу 28 февраля, а 9 марта окончательно утверждено законодательное предложение по новой программе. Сейчас это предложение находится в Европарламенте и Европейском Совете... Мы ожидаем окончательного утверждения в начале осени. Но также будем прилагать все усилия, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он на пресс-конференции в среду, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, программа рассчитана на один год и предусматривает два транша.

"Программа макрофинансовой помощи действительно рассчитана на год. С самого начала она привязана к программе МВФ , поэтому она до апреля следующего года. И она рассчитана на два транша общей суммой 1 млрд евро", - сказал Данилюк.

Ключевым условием для предоставления макрофинансовой помощи Евросоюза является запуск автоматической верификации электронных деклараций.

"Состоялись совещания на уровне министра финансов и премьер-министра. И четко поставлена задача - внедрить эту систему до 1 мая", - сказал Данилюк.

Напомним, в ЕС также отмечали, что Украина не получит новую макрофинансовую помощь, если МВФ не выделит стране очередной транш.