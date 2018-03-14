Жебривский уволил главу Красногоровской ВЦА

Уволенный чиновник убеждает, что не обошлось без истории с буржуйками.

Председатель Донецкой облгосдаминистрации Павел Жебривский уволил главу военно-гражданской администрации прифронтовой Красногоровки Олега Ливанчука. Об этом Ливанчук сообщают «Новости Донбасса».

«Пришло распоряжение, никакое. Главной целью было уволить, мотивировали тем, что не выполняю возложенные на меня обязательства... Меня даже не уведомили: распоряжение от 7-го числа, уволить 12-го, вчера получил», – сказал он.

Ливанчук связывает свое увольнение, в первую очередь, с проверкой его деятельности в декабре 2017 года, после которой ему был вынесен выговор.

В то же время, одной из основных причин называет недавний инцидент с поставкой в Красногоровку некачественных печей-буржуек.

«Сначала были буржуйки. В ДонОВГА обещали возить уголь, четвертую зиму мы прожили без газа, ни одного килограмма угля не поставили. Некачественные буржуйки – раз. Потом отстояли больницу, поврежденную в мае 2017-го», – рассказал Ливанчук.

По его словам, ему трижды предлагали написать заявление на увольнение по собственному желанию, однако чиновник отказывался. Сейчас обязанности Ливанчука исполняет его заместитель.

Заместител Ливанчука Роман Коржов также связывает увольнение главы Красногоровский ВГА с поставками буржуек.

"Ну что, есть продолжение нашей истории с знаменитыми буржуйками. После того как мы отказались ставить эти изделия на баланс ВЦА и стать соучастниками дерибана, нас начали прессовать. И сегодня как результат имеем распоряжение ВЦА П. Жебривского об увольнении руководителя ВЦА города Красногоровка Ливанчука А. П. Освобождение безосновательно. Но сама реакция интересна ... запасаемся попкорном и следим за противостояние местных ВЦА с областной", - написал он в фейсбуке.

В начале марта стало известно, что прокуратура проводит досудебное расследование по факту поставки некачественных буржуек в Марьинку и Красногоровку. Подозрение в служебной халатности было вручено главному специалисту по работе с гуманитарной помощью Департамента Донецкой ВГА Маляру.

Как заявляла народный депутат от БПП Ольга Червакова, вместо 264-х буржуек в Красногоровку привезли только 126, часть из которых не были пригодны к использованию. По информации Черваковой, поставщик печей подозревается в мошенничестве и подделке документов, совершенной повторно или по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины.