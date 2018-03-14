Президент Австрии исключил признание роSSийских выборов в Крыму

"Это однозначно точка зрения всего австрийского правительства".

Президент Австрии исключил признание роSSийских выборов в Крыму
Александер ван дер Беллен
Фото: president.gov.ua

Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что выборы роSSийского президента в оккупированном Крыму не могут быть правомочными.

"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма является противоправной. И это также позиция Европейского Союза. Поэтому на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в роSSийский парламент и выборы роSSийского президента. И это не только моя точка зрения. Это однозначно точка зрения всего австрийского правительства", - сказал он в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщается на сайте президента Украины.

Петр Порошенко поблагодарил Австрию за официальную позицию, которая была высказана на сайте МИД страны, о том, что они "не направляют в Крым наблюдателей, не приветствуют и не признают" роSSийские выборы.

Он также подчеркнул важность привлечения к ответственности всех тех, кто принимает непосредственное участие в организации так называемых выборов, в том числе и введения персональных санкций против них.

Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организует в это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - в четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".

Напомним, Украина собирается ввести санкции против организаторов выборов президента РоSSийской Федерации на территории аннексированного Крыма.


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