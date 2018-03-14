Президент Австрии исключил признание роSSийских выборов в Крыму
"Это однозначно точка зрения всего австрийского правительства".
Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что выборы роSSийского президента в оккупированном Крыму не могут быть правомочными.
"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма является противоправной. И это также позиция Европейского Союза. Поэтому на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в роSSийский парламент и выборы роSSийского президента. И это не только моя точка зрения. Это однозначно точка зрения всего австрийского правительства", - сказал он в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщается на сайте президента Украины.
Петр Порошенко поблагодарил Австрию за официальную позицию, которая была высказана на сайте МИД страны, о том, что они "не направляют в Крым наблюдателей, не приветствуют и не признают" роSSийские выборы.
Он также подчеркнул важность привлечения к ответственности всех тех, кто принимает непосредственное участие в организации так называемых выборов, в том числе и введения персональных санкций против них.
Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организует в это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - в четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".
Напомним, Украина собирается ввести санкции против организаторов выборов президента РоSSийской Федерации на территории аннексированного Крыма.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.03.2018 15:06
14.03.2018 15:32