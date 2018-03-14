Тиллерсон не знает, почему его уволил Трамп - The Hill

Рекс Тиллерсон не знает причину его увольнения с должности государственного секретаря США и был настроен продолжать свою работу.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Стив Голдстайн, сообщило издание The Hill, передает Укринформ.

«Госсекретарь не говорил с президентом сегодня утром и не знает причины (решения Дональда Трампа о его увольнении – ред.), но он благодарен за предоставленную ему возможность служить и продолжает считать, что государственная служба является благородным призванием»,- отметил Голдстайн в заявлении.

По его словам, «госсекретарь имел все намерения оставаться» на посту главы внешнеполитического ведомства США с целью обеспечения интересов национальной безопасности. При этом было отмечено также «чрезвычайно прочное» сотрудничество кабинета Тиллерсона с другими ведомствами, в том числе Пентагоном.

«Мы желаем назначенному госсекретарю Помпео успехов», — заявил Голдстайн.

Тем временем, его заявление противоречило объяснением Белого дома. В частности, сообщалось, что руководитель аппарата администрации президента Джон Келли проинформировал Тиллерсона о том, что Трамп уволил его, еще в пятницу.