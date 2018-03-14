"Диспетчер Карлос" оказался испанским мошенником, проживающим в Румынии

Он заявил, что получил за эту роль $48 тыс. из РоSSии.

"Радио Свобода" нашло "испанского диспетчера Карлоса", который якобы видел украинские истребители рядом с Boeing 777, который потерпел крушение в Украине 17 июля 2014 года (рейс MH17). В расследовании издания говорится, что им оказался испанский мошенник, который с 2009 года живет в Бухаресте и, как он сам говорит, получал от россиян деньги, чтобы писать про Украину.

Юзерпик аккаунта @spainbuca в твиттере

Заявления "диспетчера", о которых идет речь, были сделаны в твиттере с аккаунта Carlos Spainbuca (@spainbuca). Но диспетчеров с таким именем в Украине не было. Затем этот твиттер переименовался в Людмилу Лопатышкину. Никаких подтверждений того, что это мог писать реальный диспетчер, за три с половиной года с момента катастрофы не появилось.

"Радио Свобода" утверждает, что этим человеком является гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес, ранее судимый в Испании и арестовывавшийся в Румынии за мошенничество.

Юзерпик Хосе Карлоса Барриоса Санчеса в WhatsApp

Во время разговора с журналистами издания по WhatsApp он признался, что никогда не работал авиадиспетчером, а твиттер от имени "испанского диспетчера Карлоса" вел по заказу из РоSSии. Испанец утверждает, что получил от Russia Today 48 тысяч долларов за эту роль.

При этом никаких доказательств о получении этих денег или записей разговоров с представителями RT он не предоставил. На телеканале утверждают, что никогда ему ничего не платили.

Напомним, что фейк об "испанском диспетчере" распространял даже президент РоSSии Владимир Путин. Во время интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну он заявил: "Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло".

Версию об обстреле с военного самолета в 2016 году опровергла Международная следственная группа. Она установила, что MH17 сбили из системы "Бук".