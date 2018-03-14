В марте 2014 РоSSия собиралась начать полномасштабное наступление на Украину - Турчинов

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Украинская разведка в марте 2014 года неоднократно сообщала о намерении роSSийских войск начать полномасштабное наступление против Украины.

Об этом заявил бывший и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме «Украина. 100 дней над пропастью», передает УНИАН.

По его словам, вражеские танки и вертолеты приближались к самой границе и разворачивались, а роSSийская армия стояла вдоль всей границы на севере и востоке.

«В течение марта несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что именно в 4 часа утра роSSийские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление. Первый раз — мы ночь провели в командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли почти к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели — теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление», — рассказал Турчинов.

По мнению Турчинова, планы Путина относительно полномасштабного вторжения сорвали добровольцы, которые дали время оправиться украинской армии. «Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создано добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И, собственно, создание добровольческого движения в тот период — это ключевой момент, который сорвал планы Путина. Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию — дали время оправиться армии, купить бронежилеты, каски, оружие», — отметил секретарь СНБО.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о вылетах роSSийских ударных вертолетов в сторону Украины. «Каждую ночь нам рассказывали, что группа вертолетов взлетела, или из Беларуси, или из РоSSии, и летит сюда. И несколько раз так было, когда ударные группы вертолетов летели вдоль границы, разворачивались и летели обратно», – отметил глава МВД.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вспомнил о роSSийской армии вдоль границы с Украиной. «РоSSийская армия стояла в то время вдоль всей границы – на границе с Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областями. Надо осознать, что от черниговской границы до Киева расстояние небольшое», — отметил Парубий.


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