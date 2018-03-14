Порошенко поднял упавшую шапку солдата почетного караула

Инцидент произошел во время официальной церемонии встречи президента Австрии.

Порошенко поднял упавшую шапку солдата почетного караула
Фото: стопкадр видео

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной встретили президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Фейсбуке.

Во время официальной церемонии встречи у одного из солдат почетного караула на землю упала шапка. Она лежала на земле, пока исполнялись гимны Австрии и Украины. Затем Порошенко поднял шапку и надел ее солдату на голову.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - написал Цеголко.

Напомним, в июне 2014 года во время солдату почетной стражи стало плохо, и он едва не упал под ноги президенту Петру Порошенко, когда тот заходил в Верховную Раду на инаугурацию.


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