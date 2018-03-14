Ройтбурда не утвердили на посту директора Одесского художественного музея
Одесский облсовет принял решение.
Одесский областной совет не проголосовал за назначение Александра Ройтбурда на пост директора Одесского художественного музея.
Депутаты вынесли принятие за основу проекта решения о назначении художника на голосование.
"За" проголосовали 28 депутатов, против – 22, воздержались – 0, не голосовало – 34. Решение не принято.
Напомним, Ройтбурд выиграл конкурс на пост в конце 2017 года, с тех пор Одесский облсовет не собирался, чтобы утвердить его в руководящей должности.
Против художника развернулась кампания по дискредитации в Одессе, против его назначения выступали депутаты облсовета из фракции "Оппозиционнго блока". При этом украинские деятели культуры и музейщики выступили в поддержку Ройтбурда, написали несколько открытых писем с требованием назначить художника директором по результатам конкурса.
Пока облсовет не назначает директора, в здании музея протекает крыша из-за снега – в залах, где висят работы Зинаиды Серебряковой, Кандинского, Рериха, стояли ведра, собиравшие воду с крыши. При этом хранение работ предусматривает наличие в залах температурного режима и режима влаги.
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Политика
14.03.2018 10:31