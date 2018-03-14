Ройтбурда не утвердили на посту директора Одесского художественного музея

Одесский облсовет принял решение.

Ройтбурда не утвердили на посту директора Одесского художественного музея
Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин

Одесский областной совет не проголосовал за назначение Александра Ройтбурда на пост директора Одесского художественного музея.

Депутаты вынесли принятие за основу проекта решения о назначении художника на голосование.

"За" проголосовали 28 депутатов, против – 22, воздержались – 0, не голосовало – 34. Решение не принято.

Напомним, Ройтбурд выиграл конкурс на пост в конце 2017 года, с тех пор Одесский облсовет не собирался, чтобы утвердить его в руководящей должности.

Против художника развернулась кампания по дискредитации в Одессе, против его назначения выступали депутаты облсовета из фракции "Оппозиционнго блока". При этом украинские деятели культуры и музейщики выступили в поддержку Ройтбурда, написали несколько открытых писем с требованием назначить художника директором по результатам конкурса.

Пока облсовет не назначает директора, в здании музея протекает крыша из-за снега – в залах, где висят работы Зинаиды Серебряковой, Кандинского, Рериха, стояли ведра, собиравшие воду с крыши. При этом хранение работ предусматривает наличие в залах температурного режима и режима влаги.


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