Супрун рассказала, как ей предлагали взятку квартирой

Она пошла в НАБУ на следующий день после предложения.

Супрун рассказала, как ей предлагали взятку квартирой
Фото: Макс Требухов

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как ей предлагали взятку квартирой. В начале месяца обыски по этому делу прошли у мэра города Вишневое Киевской области Ильи Дикова и помощника нардепа Олега Ляшко Александра Богачева.

"Больше года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование. На следующий день обратилась к детективам НАБУ по заявлению о признаках преступления. После - я и мой внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все. К дальнейшим встречам с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры. Квартиру предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица", - написала Супрун в фейсбуке.

Она подчеркнула, что Министерство здравоохранения готово помогать в получении медицинского оборудования громаде, которая в нем нуждается, но не таким путем.

"Поддерживать запросы от городов и медицинских учреждений на получение необходимого оборудования является частью наших обязанностей. Для их выполнения предлагать должностным лицам взятки не нужно. Такие попытки отравляют попытки правительства восстановить доверие общества к государственной службе", - заявила Супрун.

И.о. министра сказала, что будет внимательно следить за ходом следствия.


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