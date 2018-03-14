СБУ выявила подозреваемых в причастности антиукраинской деятельности в 5 областях и Киеве

Проведены 28 санкционированных обысков.

Сотрудники Службы безопасности и Прокуратуры Крыма заблокировали деятельность антиукраинской сети, причастных к организации провокационных акций по заказу спецслужб РоSSийской Федерации.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: facebook/Юрій Луценко Фото: facebook/Юрій Луценко Фото: facebook/Юрій Луценко Фото: facebook/Юрій Луценко Фото: facebook/Юрій Луценко

Координатором сети был идеолог создания "Бессарабской народной республики" Артем Бузило, который давал указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента РФ . Финансирование осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко.

Как сообщалось, правоохранители провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в Киеве , Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях. В ходе обысков следователи изъяли 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных устройств с важными данными. Также правоохранители обнаружили экстремистские агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы роSSийскими спецслужбами для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

Кроме того, были изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы "международной конференции" с текстом для спикера в поддержку аннексии Крыма и "расценки" на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых роSSийской стороне решений и обращений к руководству страны.

Правоохранители установили подозреваемых в причастности к деятельности "боевой группы" и изъяли по местам их проживания карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов, литературу по военной топографии, 700 г тротила, 5 электрозапалов, 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, более 600 патронов различного калибра.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации).

Генпрокурор Юрий Луценко уточнил в Фейсбуке, что в ходе обысков в Харьковской области была обнаружена переписка с антиукраинским центром, задачей которого была организация местными советами решения об импичменте президента за вознаграждение 25 тыс. долларов США .

Карты мостов и переправ, а также оружие и взрывчатка были изъяты в Харьковской области, а записи с подготовленным "выступлением на международной конференции" - во Львовской.