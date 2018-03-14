СБУ выявила подозреваемых в причастности антиукраинской деятельности в 5 областях и Киеве

Проведены 28 санкционированных обысков.

Сотрудники Службы безопасности и Прокуратуры Крыма заблокировали деятельность антиукраинской сети, причастных к организации провокационных акций по заказу спецслужб РоSSийской Федерации.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: facebook/Юрій Луценко
Фото: facebook/Юрій Луценко
Фото: facebook/Юрій Луценко
Фото: facebook/Юрій Луценко
Фото: facebook/Юрій Луценко

Координатором сети был идеолог создания "Бессарабской народной республики" Артем Бузило, который давал указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента РФ. Финансирование осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко.

Как сообщалось, правоохранители провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях. В ходе обысков следователи изъяли 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных устройств с важными данными. Также правоохранители обнаружили экстремистские агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы роSSийскими спецслужбами для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

Кроме того, были изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы "международной конференции" с текстом для спикера в поддержку аннексии Крыма и "расценки" на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых роSSийской стороне решений и обращений к руководству страны.

Правоохранители установили подозреваемых в причастности к деятельности "боевой группы" и изъяли по местам их проживания карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов, литературу по военной топографии, 700 г тротила, 5 электрозапалов, 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, более 600 патронов различного калибра.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации).

Генпрокурор Юрий Луценко уточнил в Фейсбуке, что в ходе обысков в Харьковской области была обнаружена переписка с антиукраинским центром, задачей которого была организация местными советами решения об импичменте президента за вознаграждение 25 тыс. долларов США.

Карты мостов и переправ, а также оружие и взрывчатка были изъяты в Харьковской области, а записи с подготовленным "выступлением на международной конференции" - во Львовской.

Напомним, в марте прокуратура Крыма предупредила, что причастным к выборам президента РФ на полуострове грозит тюрьма. К ответственности могут привлечь 10 тыс. членов избирательных комиссий в аннексированном Крыму.


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