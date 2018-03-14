В Донецкой области найден мертвым мужчина в военной форме без документов
Тело направили на экспертизу.
Во вторник, 13 февраля, в Донецкой области найден мертвым неизвестный мужчина в военной форме.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
"Вчера между Ивано-Дарьевка и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме одежды. Никаких документов, удостоверяющих личность при нем не обнаружено", - говорится в сообщении.
Тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз Нацполиции Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.
Напомним, ранее на Донбассе ночью от пули снайпера боевиков погиб воин "Азова" Юрий Луговский.
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