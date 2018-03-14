Экс-президента Южной Кореи допросили по делу о коррупции
Ли Мён Бак заявляет о "политическом возмездии" нынешнего главы государства.
Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак в среду, 14 марта, был допрошен прокуратурой по делу о коррупции и злоупотреблениях властью.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По информации агентства Yonhap, его подозревают в получении взяток на 11 млрд вон (более $10 млн). Обвинение утверждает, что экс-президент получал взятки от Службы национальной разведки, а также ряда коммерческих структур, включая корпорацию Samsung, крупной банковской группы и других.
Ли Мён Бак также является фигурантом дела о нелегальном фонде, созданном через компанию, занимавшуюся производством автозапчастей. Обвинение полагает, что Ли Мён Бак фактически владел фондом, который собрал около 30 млрд вонов. Номинально фонд принадлежал старшему брату экс-президента.
"Я в подавленных чувствах", - заявил 77-летний Ли Мён Бак. Он сказал, что "глубоко сожалеет", что вызвал обеспокоенность общественности в то время, как южнокорейская экономика "борется с трудностями", а на карту поставлена "региональная безопасность".
Он также отверг все обвинения, заявив о политическом возмездии нынешнего президента Мун Чжэ Ина.
Напомним, Ли Мён Бак возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы. Он стал пятым лидером в истории страны, который подвергся уголовному преследованию.
В феврале состоялось очередное заседание по делу экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции, взяточничестве, злоупотребление властью и разглашении государственных тайн. Прокуроры требуют приговорить Пак Кын Хе к 30 годам лишения свободы.
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