Возле польского Мемориала орлят во Львове произошел взрыв

Пострадавших нет, надгробия также не повреждены.

Во вторник вечером во Львове на Лычаковском кладбище произошел взрыв.

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета со ссылкой на директора музея "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.

По его словам, в результате взрыва не пострадал, надгробия также не повреждены.

"Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал", - рассказал Нагай.

Депутат городского совета Игорь Зинкевич уточнил в Фейсбуке, что взрыв произошел в 20 метрах от польского Мемориала орлят на улице Мечникова.

Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР и против большевиков. Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, что является частью Лычаковского кладбища.

24 июня 2005 Мемориал орлят открыли при участии экс-президента Виктора Ющенко и его тогдашнего польского коллеги Александра Квасьневского.