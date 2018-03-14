Возле польского Мемориала орлят во Львове произошел взрыв

Пострадавших нет, надгробия также не повреждены.

Возле польского Мемориала орлят во Львове произошел взрыв
Фото: city-adm.lviv.ua

Во вторник вечером во Львове на Лычаковском кладбище произошел взрыв.

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета со ссылкой на директора музея "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.

По его словам, в результате взрыва не пострадал, надгробия также не повреждены.

"Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал", - рассказал Нагай.

Депутат городского совета Игорь Зинкевич уточнил в Фейсбуке, что взрыв произошел в 20 метрах от польского Мемориала орлят на улице Мечникова.

Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР и против большевиков. Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, что является частью Лычаковского кладбища.

24 июня 2005 Мемориал орлят открыли при участии экс-президента Виктора Ющенко и его тогдашнего польского коллеги Александра Квасьневского.

Напомним, Польша планировала в 2018 году выпустить новые паспорта с изображением львовского Мемориала орлят, однако позже отказалась от этой идеи.


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