Маккейн поприветствовал решение Трампа о назначении Помпео главой Госдепа

Джон Маккейн

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн поприветствовал решение президента США Дональда Трампа назначить на пост государственного секретаря главу ЦРУ Майка Помпео.

Об этом говорится на сайте сенатора-республиканца.

«Я много лет знаю Помпео и считаю, что он будет продолжать служить нашему народу с честью в качестве госсекретаря, если назначение будет подтверждено. Когда мировой порядок быстро уступает хаосу, для нашей страны важнее, чем когда-либо, руководствоваться позицией силы на международной арене», – заявил сенатор.

Он отметил, что растущие мировые угрозы США требуют надежного партнерства американских силовиков и дипломатов и Помпео может справиться с этой задачей в качестве госсекретаря.

«В ходе процесса утверждения на должность директора ЦРУ Помпео неоднократно заявлял, что будет соблюдать закон, который предусматривает армейские методы допроса ко всем структурам США, включая ЦРУ. Американский народ теперь заслуживает того же заверения от Джины Хаспел, чья карьера в агентстве неоднократно пересекалась с программой так называемых «усовершенствованных методов допроса»», – продолжил Маккейн.

По мнению сенатора, пытки заключенных в тюрьмах США в последнее десятилетие являются одной из самых мрачных глав в истории США.

«Хаспел должна объяснить характер и масштабы ее участия в программе допроса ЦРУ в процессе утверждения. Я знаю, что сенат выполнит свою работу по изучению истории госпожи Хаспел, а также ее убеждений в отношении пыток и ее подхода к действующему законодательству», – заявил он.

Маккейн подчеркнул, что в действующем законодательстве США четко запрещены расширенные методы допроса.

«Любой кандидат на должность директора ЦРУ должен безоговорочно отстаивать этот запрет, который помог нам восстановить свою позицию руководства в борьбе за всеобщие права человека», – подытожил сенатор.

Источник: Гордон


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