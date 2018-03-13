Суд арестовал имущество экс-депутата Шепелева, - СМИ
Источник в Генпрокуратуре подтвердил факт ареста.
Суд арестовал имущество бывшего депутата Верховной рады Александра Шепелева и его родственников. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Так, источник в Генеральной прокуратуре подтвердил факт ареста имущества Шепелева.
Напомним, 10 февраля Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Александру Шепелеву, которого задержали накануне, до 8 апреля 2018 года. Он подозревается в хищении госимущества, легализации данного имущества, а также организации похищения автомобиля.
По утверждению прокуратуры, в уголовном производстве "установлены доказательства сотрудничества Шепелева с ФСБ РоSSийской Федерации, направленного против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины".
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13.03.2018 19:40