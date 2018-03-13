На Майдане почтили память убитых патриотов с Донбасса

Дмитрий Чернявский был убит четыре года назад.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

На Майдане Независимости в Киеве прошла акция, посвященная памяти патриотов, которые были убиты во время оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает корреспондент LB.ua, вечер памяти был посвящен четвертой годовщине убийства Дмитрия Чернявского, который стал жертвой толпы на площади Ленина в Донецке.

Несколько десятков человек, в том числе киевлян с донбасскими корнями, зажгли свечи в память о погибших земляках, которые отдали жизнь, защищая страну от роSSийской агрессии.

Напомним, 13 марта 2014 года более тысячи агрессивно настроенных пророSSийских активистов напали на участников митинга за единство Украины на площади Ленина в Донецке. Первоначально они закидывали своих оппонентов яйцами, петардами и дымовыми шашками, а когда митинг закончился, принялись избивать уходящих участников акции.

Первой жертвой нападения пророSSийских активистов на митингe за единство Украины стал активист донецкой организации ВО "Свобода" Дмитрий Чернявский.


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